شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم بوفود مساعداً لمدرب الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد الحمرية مع المدرب المغربي إبراهيم بوفود ليعمل مساعداً للمدرب المواطن محمد إسماعيل الذي قررت إدارة العنابي تكليفه بالإشراف على الفريق بعد إقالة التونسي الغرايري.

وعمل بوفود مدرباً بالمراحل السنية بنادي الشعب ومدرباً لمسافي وللعروبة، ويختبر الحمرية مجموعة من اللاعبين المقيمين حالياً للتعاقد مع أحدهم لدعم صفوف الفريق الذي يسعى إلى المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي.

يملك الفريق 10 نقاط من 7 مباريات، وكان الحمريه تعاقد مع المهاجم علي يعقوب مؤخراً لتعزيز خط الهجوم، وعانى العنابي من غياب اللمسة الأخيرة في الكثير من المباريات وسجل 9 أهداف في 7 مباريات.