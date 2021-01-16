فريق الشعفار جميرا للدراجات يعلن عن الراعي الرسمي للفريق

عقد فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، السبت، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن رعاية مجموعة بن شعفار القابضة للفريق بعقد رعاية بقيمة 500 ألف درهم، وذلك في مقر شركة مجموعة الشعفار في دبي بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات مؤسس فريق الشعفار جميرا، وسعيد محمد الشعفار نائب رئيس مجموعة بن شعفار القابضة، ومدير فريق عبد الناصر عمران الشامسي، ومديرة التسويق نورة الجسمي.

وأكد أسامة الشعفار سعادته بالرعاية الجديدة والكشف عن الشعار الرسمي للفريق والقميص الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجاري، كما تم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن كلمة مسجلة من نجوم الدراجات العالميين، ومنهم البطل يوسف ميرزا تمنوا في كلمتهم التوفيق للفريق الذي سيشارك في السباقات المجتمعية.

وقال أسامة الشعفار: «تم تشكل الجهاز الإداري للفريق ونسعد بتواجد عبد الناصر عمران الشامسي، ونورة الجسمي، في الفريق واستغلال خبراتهم الكبيرة في عالم الدراجات، وذلك في العمل بالفريق الهاوي، وما يضمه من نجوم، وذلك في خدمة مجتمعية رياضية جديدة، سنعلن في القريب العاجل عن المدير الفني الذي سيقود الفريق، كما تلقى الفريق دعوة للمشاركة في بطولة دولية في أوزبكستان، وسيتم عمل معسكر خارجي أيضاً».

وأشاد نائب رئيس مجموعة بن شعفار القابضة سعيد محمد الشعفار بالرعاية مشيراً إلى أن رؤية الشركة هي التواجد ودعم الرياضة المجتمعية، لاسيما رياضة الدراجات التي تعد من أهم الرياضات التي يمارسها المقيمون في الإمارات، وتمنى أن تكون الرعاية الجديدة بداية لعمل رياضي مميز على مدار العام.

وأكدت مديرة الفريق نورة الجسمي، سعادتها بوجودها في الفريق وخوض تجربة جديدة من التحدي، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الرعاة أكدوا رغبتهم في التواجد بالفريق، كما سيتم تشكيل فريق نسائي أيضاً يحمل اسم الفريق للمشاركة في البطولات المحلية التي تنظم في الإمارات.