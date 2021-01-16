«كوفيد 25» البداية.. عودة مصرية إلى مسلسلات الـ15 حلقة



القاهرة: ”الخليج 365”

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العودة إلى الشكل السابق الذي كانت عليه الدراما المصرية، قبل أكثر من ربع قرن، بالاعتماد على تقديم مسلسلات من 15 حلقة فقط، وعدم اللجوء إلى الأعمال ذات 30 أو 45 أو 60 حلقة، إلا في أضيق الحدود، وإذا ما كانت الأحداث تستحق ذلك، وتحديداً في دراما رمضان.

ولن يمنع ذلك، وفق تأكيد الشركة، من تقديم أعمال ضخمة إنتاجياً، وعلى مستوى متميز لكبار النجوم.

يأتي في مقدمة النجوم الذين سيطبقون النظام الجديد في عدد حلقات المسلسل، يوسف الشريف، ويقدم هذا العام مسلسل «كوفيد 25»، الذي كتبته زوجته إنجي علاء في 15 حلقة. ورغم الإثارة والغموض اللذين دائماً ما يقدمهما يوسف الشريف في أعماله، ويجعل مسلسلاته تحتمل أكثر من 30 حلقة، إلا أن الشركة سعت لتقديم جرعة تليفزيونية مكثفة هذا العام من خلال 15 حلقة فقط. هذا الأمر لم يقتصر على «كوفيد 25»، بل يمتد إلى مسلسل «بين السما والأرض»، لهاني سلامة وغادة عادل، والمأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويخرجه ماندو العدل.

وسيتجاوز القرار عدد كبير من المسلسلات، التي ستقدم في 30 حلقة، وفي الوقت نفسه تنتج أعمالاً من 7 و10 حلقات تخصص للعرض على منصة «WATCH iT».

يأتي قرار الشركة بعدما نجحت في تطوير وتجديد شكل الشاشات المصرية ومدها بالأعمال الجديدة على مدار العام، وخلق مواسم تليفزيونية تجنب التكدس الذي تشهده الفضائيات في موسم رمضان، وأن تصبح المسلسلات الجديدة على مدار العام، خاصة في ظل تراكم الإعلانات خلال الشهر الكريم فقط، ما كان يؤدي إلى خسارة العديد من الفضائيات لأموال طائلة.

وخفضت الشركة ميزانيات المسلسلات بحيث لا تزيد في أي مسلسل على 70 مليون جنيه مصري، كما نجحت في تخفيض أجور كبار النجوم، وهو ما طبقته في الشركات الخاصة أيضاً، التي تسير على خطى «المتحدة» التابعة للدولة، ما نتج عنه زيادة في معدل الإنتاج السنوي، بما يغطي جميع مواسم العام، لولا تفشي «كورونا».