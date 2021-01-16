الذيد ينظم محاضرة عن تنس الطاولة ويعرف بتاريخها

ضمن مبادرته التعليمية الرياضية والتي أطلقها نادي الذيد والمتمثلة في تنظيم سلسلة من المحاضرات الرياضية المتخصصة والتثقيفية التي تتناول جوانب مهمة في مجالات ممارسة العمل الرياضي ضمن أعماله وأنشطته للموسم الرياضي الحالي 2020-2021. نظم النادي محاضرة بعنوان «تنس الطاولة بين العالم ونادي الذيد».

قدم المحاضرة مدرب تنس الطاولة نديم جميل النقشبندي وذلك في إطار سلسلة المحاضرات التي ستصل إلى ست عشرة محاضرة، يستفيد منها قرابة 200 مشارك ويقدمها مدربو النادي في واحدة من المحاور الرئيسية في استراتيجية النادي للنهوض بالجانب الفكري في مختلف الرياضات لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي والبناء المعلوماتي لمنتسبي النادي.

وأشار المحاضر نديم جميل النقشبندي إلى فوائد لعبة تنس الطاولة وسهولة ممارسة اللعبة للهواة وجميع أفراد المجتمع، وتطرق إلى تاريخ اللعبة وأول من اخترع قانون وأدوات لعبة التنس، بجانب بيان مميزات لاعب تنس الطاولة واهتمام مجلس إدارة نادي الذيد باللعبة وتطوير مخرجاتها.

وجرى خلال المحاضرة تقديم مادة مرئية لفيلم تسجيلي عن المهارات الأساسية للعبة كرة الطاولة مع نماذج التطبيق العملي للاعبي نادي الذيد، وتاريخ وبدايات لعبة تنس الطاولة في الذيد وأهم الإنجازات في تلك الفترة وصولاً إلى مادة فلمية تبرز صور اللاعبين والإنجازات التي حققوها في اللعبة بشكل عام.