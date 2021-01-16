شكرا لقرائتكم خبر عن يد الشارقة تكسب العين بفارق 13 هدفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز الشارقة على العين بفارق كبير بلغ 13 هدفاً؛ حيث انتهت المباراة بنتيجة 32-19 في أولى مباريات الدوري الثلاثي لتحديد بطل كأس الإمارات لكرة اليد، ويلتقي فريق شباب الأهلي مع العين يوم 19 يناير الجاري على ملعب صالة نادي الشارقة، فيما تختتم البطولة بلقاء مسك الختام التي ستجمع بين الشارقة وشباب الأهلي على ملعب صالة نادي الشارقة، وفي مباريات تحديد المراكز من الرابع للسادس فاز النصر على الجزيرة 31-22.