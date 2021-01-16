شكرا لقرائتكم خبر عن تحية تكريم إلى مارادونا قبل انطلاق ثلاثية جزيرة النزال في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه نجم «يو إف سي» سانتياجو بونزينبيو تحية تكريم إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، قبل مواجهة منافسه الصيني لي جينجليانج، خلال نزالات «يو إف سي- ليلة القتال: هولواي ضد كتار»، السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي أول فعالية «يو إف سي» لهذا العام.

وخلال فعالية المواجهة الرسمية في الاتحاد أرينا والتي تسبق النزال، حمل الأرجنتيني بونزينبيو صورة لمارادونا كُتب عليها عبارة «إلى الأبد».

ويُذكر أن مارادونا، وهو من أهم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، قد توفي يوم 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً.

كما أكد بونزينبيو بأنه سيستمدّ الإلهام والعزيمة من بطله الراحل خلال النزال الذي يخوضه على الحلبة مساء السبت، حيث تكتسب نزالات يوم السبت أهميتها من كونها تبشر بعودة الفعاليات الرياضية الحية لأول مرة في أبوظبي منذ انتشار الجائحة.

وعند سؤاله عن سبب حمل صورة مارادونا، قال بونزينبيو: «إنه أحد أعظم نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ورفض مطلقاً الاستسلام للصعوبات خلال مسيرته، وكافح بكل عزيمة وإصرار ليحقق مكانة مرموقة في هذه الرياضة، كما يمثل مارادونا مصدر إلهام للجميع، لأنه أكد أنه لا وجود للمستحيل، وقد كان مثلي مفعماً بالطموح وقادراً على تسلّق سلم النجاح خطوة بخطوة».