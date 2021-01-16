شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن: إدراج أمريكا لـ"حسم" الإرهابية على قوائم الإرهاب تدعم جهود مكافحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية بأنها خطوة جيده، رغم تأخرها وتدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويؤكد رؤية الدولة المصرية الثاقبة فى القرارات التى اتخذتها تجاه تلك التنظيمات التى تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن إدراج أمريكا لحركة " حسم " التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية رسميًا على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية بمثابة صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة الإرهابية، مشددا أن هذا القرار تأخر كثيرا ولكنه أصاب كبد الحقيقة لأن هذه الجماعة قامت بأعمال إرهابية كثيرة أضرت بالأمن والسلم ليس فى مصر فقط ولكن فى معظم دول العالم وخاصة أوروبا.

وأكد "الغباشى" أن هذا القرار أصاب جماعة الإخوان الإرهابية بالهلع والخوف وقام قيادات الجماعة بعمل اتصالات مكثفة مع دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية لمنع صدور هذا القرار لأن جماعة الإخوان هى الأم الحاضنة لهذه الجماعات الإرهابية مضيفا انغ مصر طالبت مرار باعتبارها جماعة إرهابية ويعد القرار انتصارا مهما لقضية حرب مصر على الإرهاب، لأن مثل هذا الإجراء، جاء بعد سنوات من حرب خاضتها على أرض الواقع، فى مقاومة مثل هذه التنظيمات، وفى وقت كان العالم كله والإدارة الأمريكية نفسها غير مقتنعة بإدراج مثل هذه المنظمات إلى قوائم الإرهاب.