محافظ جنوب سيناء: 2.5 مليون جنيه لتطوير مسجد الروضة في مدينة الطور - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للتنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة، وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على تخصيص 2.5 مليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم الخاصة بمسجد الروضة الجاري إنشائه بمدينة الطور، بينهم مليون جنيه تمويل من الموارد الذاتية بوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون تمويل من محافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ انه جرى أيضًا خلال اللقاء التنسيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و 6 من شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت عنوان " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة "، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء ، ومن المقرر أن يجري منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين بها.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى أيضًا الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة التدريبية للشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني تحت عنوان "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7 فبراير المقبل، في حضور نخبة من الإعلاميين.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسخة من تفسير القرآن الكريم، إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقديرًا لجهوده الوطنية.