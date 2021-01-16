مصادر: مجموعة ABC البحرينية تعلن غدًا تفاصيل الاستحواذ على بلوم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية أن بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية البحريني ABC سيعقد مؤتمرًا صباح غدًا الأحد عبر الفيديو كونفرانس مع وحدتهم المصرفية في مصر للإعلان عن التفاصيل الكاملة للاستحواذ على بنك بلوم مصر.

وذكرت مصادر أخرى لمصراوي أن بنك بلوم سيصدر هو الأخر غدًا التفاصيل الكاملة لموظفيه في مصر عن عملية الاستحواذ.

وكانت وكالة رويترز قالت نقلا عن مصدرين مطلعين، إن بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني (ABC) اتم يوم الخميس الماضي الاستحواذ على بنك بلوم مصر مقابل 480 مليون دولار.

وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية بالبحرين (ABC)، أعلن في بيان الشهر الماضي، دخوله في مفاوضات حصرية للاستحواذ على بنك بلوم مصر.

وهوما أكده بنك بلوم اللبناني وقال إنه يجري محادثات حصرية مع المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين بشأن بيع محتمل لحيازته في بنك بلوم مصر.

وسبق أن دخل بنك الإمارات دبي الوطني طرفا في المفاوضات بشأن صفقة بيع بنك بلوم مصر، قبل إعلان بنك (ABC) الدخول في مفاوضات حصرية.

ويمتلك بنك بلوم اللبناني 99.42٪‏ من رأس المال المساهم في بنك بلوم مصر.

وكانت مصادر مصرفية قالت لمصراوي، في وقت سابق، إن بنك ABC انتهى من الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم في نوفمبر الماضي وقدم سعر مفتوح لاقتناص الصفقة من منافسة بنك الإمارات دبي الوطني.

وأعلنت بنك بلوم مصر في شهر أبريل الماضي عن موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزيادة 50% من رأس المال الحالي، لتعزيز حصته السوقي