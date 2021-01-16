فرنسا تغلق 9 مساجد

اسماعيل عبد الحي - أعلنت فرنسا إغلاق 9 مساجد في البلاد، بعد مراقبة خاصة لـ18 دارا للعبادة خلال أسابيع، وفقا لقانون "النزعة الإنفصالية" الذي تم إقراره مؤخرا، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

ونشر وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان أمس الجمعة، تغريدة قال فيها "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الإنفصالية الإسلامية. من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، تم إغلاق 9 أماكن".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية عن وضع 76 مسجدا في البلاد تحت المراقبة، وسيتم إغلاق المساجد التي يتعين إغلاقها.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد طالب في لقاء مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا بوضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الإعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.