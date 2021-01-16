افتتاح السفارة السعودية في قطر خلال أيام

وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية إن زيارة وزير الخارجية الأردني تأتي في لقاء لتعزيز العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بيننا تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وأضاف: ناقشنا في اجتماع اليوم عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدنا خلال الاجتماع ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية، ومبادرات السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام في المنطقة.
وتابع وزير الخارجية: كما ناقشنا الأوضاع في كل من سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة العربية السعودية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية والأردن متوافقتان في رؤاهما حول هذه القضايا، والتنسيق قائم على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن علاقة الأردن والمملكة العربية السعودية تاريخية وإستراتيجية، ونعمل على تفعيلها، كما نعمل مع المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ونثمن دعم المملكة للأردن لمواجهة العقبات الاقتصادية كافة.
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