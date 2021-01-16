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الإمارات.. 132 ألف جرعة لقاح كورونا في 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 131.939 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 1.797.926 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 18.18 جرعة لكل 100 شخص. وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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