دولة الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تحقيق الإمارات أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كورونا للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.



وبلغ المعدل 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.