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تاكيدات جديدة لالتزام المدارس بقرارات اللجنة العليا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت امانة مجلس الوزراء، السبت، عن تاكيدات جديدة لالتزام المدارس بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

1-التأكيد على التزام المـدارس الحكومية والأهلية بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بان يكون الدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة.

 

2- تعاون مديريات التربية مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب أخذها في المدارس للحد من انتشار المرض.

 

3- التأكيد على وزارة التربية والسادة المحافظين بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس وخصوصاً المدارس الاهلية بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

 

4- تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بينها ووزارة الصحة والبيئة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لاداء الامتحانات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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