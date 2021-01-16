التربية النيابية تطالب بالتريث بشأن المصادقة على أسماء المحاضرين المجانيين في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - طالبت لجنة التربية النيابية، السبت، بالتريث بشأن المصادقة على أسماء المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى، عازية السبب الى حين التأكد من الأوامر والتعليمات وسلامة الإجراءات ونزاهتها.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندعو لجنة الامر النيابي المشكلة بالرقم (11) لسنة 2021 برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس لجنة التربية النيابية، بالتريث في المصادقة على الاسماء وارسالها الى الوزارة المعنية لحين التأكد من الاوامر والتعليمات وسلامة الاجراءات ونزاهتها"، مشيرة الى "قرار مجلس الوزراء المرقم 59 والذي نص على ان التعاقد مع المحاضرين المجانيين يكون لسنة 2020 وما قبلها".

واضاف ان "لجنة التربية سبق وان خاطبت محافظة ديالى والذي طالبت من خلاله انصاف المحاضرين المجانيين والتعاقد معهم أسوة بأقرانهم في المحافظات الاخرى حيث ان المحافظة لم تقم باجراءات التعاقد معهم وهي بالتالي متأخرة بأجراءاتها"، مبينة انه "لغرض استكمال مهام الجنة الامر النيابي المشكلة ومن اجل النظر في شكوى المتقدمين من قبل عدد من المحاضرين في محافظة ديالى بخصوص التعاقد معهم فمن الواجب الاطلاع على حاجة المحافظة الفعلية الى المحاضرين المجانيين ولماذا لم يتم التعاقد معهم في السنوات السابقة، وماهي التعليمات التي على اساسها تم الاعلان عن قبول المحاضرين، اسماء اللجنة المشكلة وعناوينهم الوظيفية فضلا عن عدد المتقدمين واختصاصاتهم وعدد المقبولين والاحتياط منهم".