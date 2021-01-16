دولة الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح فيروس كورونا

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

محمد يوسف

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