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دولة الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تحقيق الإمارات أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كورونا للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

 

وبلغ المعدل 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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