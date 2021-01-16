شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل اكثر من 24 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 24092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ووفاة 590 حالة ليبلغ اجمالي الاصابات ثلاثة ملايين و544623 إصابة مؤكدة منها 65085 حالة وفاة و542547 حالة نشطة ومليونين و936991 حالة شفاء.



واوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في تقريرها اليومي، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (4674 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3253 حالة)..مشيرة الى تماثل 27311 مريضا للشفاء.