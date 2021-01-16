شكرا لقرائتكم خبر عن موسيفيني يفوز بفترة رئاسية جديدة في أوغندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا - رويترز

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا، السبت، فوز الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية، ليمدد بذلك فترة حكمه المستمرة منذ 35 عاماً. وزعم منافسه الرئيسي بحدوث تزوير في الانتخابات وحث المواطنين على رفض النتائج.

وحصل موسيفيني على 5.85 مليون صوت، أي بنسبة 58.64 في المئة من مجموع الأصوات، في حين جمع منافسه وأبرز معارضيه بوبي واين 3.48 مليون صوت، بحسب ما قالت لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون.