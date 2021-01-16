شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 عنصراً من مجموعة مسلحة موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قَتَل عنصران من حركة طالبان تسللا إلى قاعدة عسكرية؛ 12 عنصراً من مجموعة مسلحة موالية للحكومة في غرب أفغانستان، وفق ما أفادت مصادر من المعسكرين.

وصرّح المتحدث باسم حاكم إقليم «غوريان» فرهاد خادمي؛ بأن «12 عنصراً من ميليشيا موالية للحكومة قُتلوا في إقليم غوريان في ولاية هرات في الليلة الماضية».

وأوضح العضو في مجلس الولاية محمد سردار بهادوري أن «الهجوم ارتكبه متمردان من طالبان تسللا بين عناصر الميليشيا».

وأضاف أن «عناصر الميليشيا كانوا يتناولون العشاء عندما حصل الهجوم».

وبحسب حركة طالبان؛ فقد «تمكن المهاجمان من الفرار والانضمام مجدداً إلى الحركة».

وفي كابول؛ قُتل شرطيان جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما؛ وفق ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز للصحفيين.

وأوضح أن السيارة استُهدفت على الطريق المؤدي إلى جامعة كابول.

وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة؛ لاسيما في العاصمة التي شهدت سلسلة من عمليات قتل استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

ويأتي تدهور الوضع الأمني رغم مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وتتقدم هذه المفاوضات التي بدأت في أيلول/سبتمبر ببطء شديد وسط محاولة الجانبين الاتفاق على جدول أعمال المحادثات.