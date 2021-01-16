اخبار العالم

انتخاب أرمين لاشيت رئيساً للاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أرمين لاشيت رئيساً للاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخب المعتدل أرمين لاشيت المؤيد لاستمرار السياسة الوسطية لأنجيلا ميركل في ألمانيا، السبت، رئيساً لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وحصل لاشيت على أغلبية تمثلت بـ521 صوتاً من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدماً بذلك على فريدريش ميرتس (466 صوتاً) المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى اليمين حسب نتائج الاقتراع الداخلي. وأصبح لاشيت في موقع يسمح له بقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة في أيلول/سبتمبر المقبل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا