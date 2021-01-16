شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أرمين لاشيت رئيساً للاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخب المعتدل أرمين لاشيت المؤيد لاستمرار السياسة الوسطية لأنجيلا ميركل في ألمانيا، السبت، رئيساً لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وحصل لاشيت على أغلبية تمثلت بـ521 صوتاً من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدماً بذلك على فريدريش ميرتس (466 صوتاً) المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى اليمين حسب نتائج الاقتراع الداخلي. وأصبح لاشيت في موقع يسمح له بقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة في أيلول/سبتمبر المقبل.