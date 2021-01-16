شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في انفجار هزّ العاصمة الأفغانية كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول: «أ ف ب»

قتل شرطيان وأصيب ثالث في كابول جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما السبت، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، في وقت يتواصل فيه العنف بأفغانستان على الرغم من محادثات السلام الجارية بين الحكومة وحركة طالبان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، في تصريح لوسائل إعلام: «في الساعة 09:15 صباح اليوم، استُهدفت سيارة دفع رباعي تابعة لمقر قيادة الشرطة في انفجار لغم، ما أسفر عن مقتل شرطيين وجرح آخر»، موضحاً أن السيارة استهدفت على الطريق المؤدي إلى جامعة كابول.

وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، لا سيما في العاصمة التي شهدت سلسلة من عمليات قتل استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.