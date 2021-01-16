شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتوعية بمرض الصدفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم شعبة الأمراض الجلدية بجمعية الإمارات الطبية، حملة إعلامية واسعة داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «نتواصل لنواصل» للتوعية بمرض الصدفية.

وتم تفعيل «هاشتاج» الحملة للكتابة عن المرض والتوعية به عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعى ونشر ثقافة دعم وتقبل الآخر وللتأكيد أن مريض الصدفية لابد أن يستمر في العلاج بشكل جدي حتى يتجنب المضاعفات.

وتشير الأرقام إلى أن شخصاً واحداً من بين كل 50 شخصاً حول العالم- أي نحو 125 مليون شخص يعانون مرض الصدفية وهو من أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً؛ حيث ينجم عن اضطرابات المناعة الذاتية وأسبابه إما وراثية أو مناعية. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالمرض ونشر طرق العلاج الجديدة. (وام)