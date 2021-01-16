شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : ”الخليج 365”

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، في أبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا .. حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».