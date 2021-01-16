شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأعلى في توزيع لقاح كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كوفيد 19 للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط بمعدل بلغ 24.58 جرعة لكل 100 شخص وذلك منذ اطلاق الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19. (وام)

