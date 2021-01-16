صور.. لجنة السياحة بالنواب توافق على منحة بـ 200 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة السياحة بالنواب توافق على منحة بـ 200 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة السياحة بمجلس النواب،اليوم السبت ،برئاسة النائبة نورا على ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية ، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 2020/10/27 و 2020/11/8
ونصت الاتفاقية وفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10200/ و 2020/11/8 ، ونصت المذكرة الايضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة ، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع ، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة بإعتبارة الجهة المستفيدة من المشرع
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر، فيما اعترض النائب بهاء أبو الحمد، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على 3 محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ ، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها وليس المجلس القومى للمرأة ، فيما أكدت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة ، على أنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.