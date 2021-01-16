شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة السياحة بالنواب توافق على منحة بـ 200 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة السياحة بمجلس النواب،اليوم السبت ،برئاسة النائبة نورا على ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية ، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 2020/10/27 و 2020/11/8

ونصت الاتفاقية وفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10200/ و 2020/11/8 ، ونصت المذكرة الايضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة ، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع ، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة بإعتبارة الجهة المستفيدة من المشرع

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر، فيما اعترض النائب بهاء أبو الحمد، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على 3 محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ ، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها وليس المجلس القومى للمرأة ، فيما أكدت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة ، على أنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.