شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "نقل البرلمان" تطالب بجدول لتطوير الخط الأول للمترو.. ومسئول: خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجن النقل والمواصلات بالبرلمان، بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة (المرج / حلوان) واطلاع اللجنة على مراحل التنفيذ أولا بأول.

جاء خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

بدوره قال العميد مهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بوزارة النقل والمواصلات، أن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة (المرج / حلوان) سيتم على 6 سنوات، موضحًا أن سبب طول فترة التحديث يرجع لكون العمل من 12 مساء إلى 6 صباحا.

وهو ما علق عليه النائب علاء عابد رئيس اللجنة دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الأول لمترو الانفاق وكافه الخطوط الاخرى، لاسيما فى ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد على وجود عدد من المتطلبات الهامة وفى مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، بقوله : الحديث عن 6 سنوات للصيانة فقط لا يتماشى مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية فى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (المستفيدين) فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.