الاتصالات توقع بروتوكولًا لإتاحة خدمات وزارة القوى العاملة على بوابة مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بروتوكولًا للتعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وإتاحتها على بوابة مصر الرقمية.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم إن هذا يأتي في إطار دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كل الخدمات والأعمال بشكل عام، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير بوابة وزارة القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها.

ونقل البيان عن وزير القوي العاملة، قوله إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.

ولفت سعفان إلى أن التحول الرقمي للدولة المصرية جعل لزاماً التعاون مع وزارة الاتصالات بصفتها المسئولة عن ذلك التحول، وأن البروتوكول الذى وقع اليوم، سيشمل كل مجالات العمل فيما بين الوزارتين ، وبالتالي قامت الوزارة بتوصيف كل الأعمال التي تقوم بها وتقديمها لها، وبصفتها المعنية بتحمل مسئولية تلك الملف أمام الدولة.

وأضاف أن البروتوكول يعتبر بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين في العديد من الملفات وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتي في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية؛ وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويع التكنولوجيا الحديثة في تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين الوزارتين وفقا لرؤية استراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين أحدهما يتعلق بالشق التقني، والذي يتضمن تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة ورفع كفاء الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وإتاحتها على منصة مصر الرقمية، والآخر هو الشق التعليمي وتنمية المهارات من خلال توفير التدريب المهنى على منصة رقمية يتم ربطها بالبوابة الالكترونية لوزارة القوى العاملة وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة المقرر نقلهم الى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن البروتوكول سيسهم في التسهيل على صناع ومتخذي القرار من خلال توفير المؤشرات الداعمة لهم، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين للإسراع بوتيرة العمل، واقتراح وسائل تحديد أولويات التعليم والتدريب المناسبة لخطط التدريب من أجل سد احتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية اللازمة.

ويشمل نطاق أعمال البروتوكول تطوير البوابة الإلكترونية حيث سيتم إنشاء منصة تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر والآي باد والتابلت لعرض كل ما تقدمه وزارة القوى العاملة من خدمات وأعمال، وكذلك إنشاء تقارير تحليلية لمنظومة العمل الخاص بوزارة القوى العاملة وامداد صانعي القرار بالمعلومات والبيانات التحليلية اللازمة للمتابعة والتطوير، والتكامل مع منصة مصر الرقمية لتوفير حزم بعض الخدمات.

كما يتضمن البروتوكول تطوير وربط الخدمات الالكترونية ببوابة مصر الرقمية، من خلال ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي شهادة القيد، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، وترخيص عمل الأجانب.

كما ينص البروتوكول على تدريب العاملين بوزارة القوى العاملة والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك وفقا للمعايير المعدة وخطة العمل المحددة، إضافة إلى اتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهنى والتنمية المستمرة وإتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية على أن تشمل المنصة نظام تعلم إلكتروني، وفصول افتراضية، ومحتوى رقمي مطور، كما سيتم تأهيل فريق عمل من وزارة القوى العاملة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى.