غوتيريش يأسف لـ”فشل التضامن” في مجال التطعيم باللقاحات

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ”فشل التضامن” في مجال التطعيم باللقاحات ضد كوفيد-19 حول العالم.

وقال في بيان: “نلاحظ اليوم فراغا في ما يتعلق باللقاحات”، مضيفا “اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها”.

وتابع غوتيريش أن “بعض الدول تبرم اتفاقات موازية وتشتري حتى لقاحات أكثر من حاجتها، مشدداً على أن “الحكومات مسؤولة عن حماية سكانها”.