عفيف ل”اليوم 24″: سنبدأ عملية التلقيح ضد كورونا الأسبوع المقبل واليوم أو غدا يصل اللقاح البريطاني

جدة - عبدالحي حسين - أكد الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في المغرب، ستنطلق الأسبوع المقبل بنسبة 90 بالمائة.

وقال عفيف في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، إن الشحنات الأولى من اللقاح البريطاني لشركة “أسترازينيكا“، ستصل من الهند، نهايةالأسبوع الجاري، وأن عملية تلقيح واسعة ستنطلق الأسبوع المقبل.

وبخصوص عدد اللقاحات التي ستصل مساء اليوم السبت أو غدا الأحد، من اللقاح البريطاني، قال عفيف إن هذا المعطى “غير متوفر حتىالآن“.

وأفاد عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، بأن الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباشرة حملة التلقيح، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا معوزير الصحة خالد آيت الطالب، الإثنين، للوقوف على آخر الترتيبات لإطلاق العملية.

وأبرز عفيف أن المغرب يتوفر على 3047 مركز تلقيح قار، وأكثر من 3000 مركز تلقيح متنقل، وهو ما سيساهم تسريع العملية المرتقبة.

وبخصوص اللقاح الصيني، أوضح عفيف أن استقالة مسؤولي شركة “سينوفارم” الصينية “لن تؤثر على عملية التلقيح لأن الاتفاقية أبرمتبين دولتي المغرب والصين“، لافتا إلى أن دراسة ملف الترخيص للقاح الصيني لشركة “سينوفارم” اقتربت من نهايتها.