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واشنطن كما لم تر من قبل.. عسكرة الشوارع ومعابر ونقاط تفتيش وإغلاق معالم شهيرة لتأمين تنصيب بايدن -صور

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جدة - عبدالحي حسين - واصلت العاصمة الأمريكية واشنطن  تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يوم الأربعاء المقبل 20 يناير.

ويستمر التأهب الأمني في العاصمة واشنطن  في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات خلال مراسم التنصيب، حيث انتشر آلاف الجنود الأمريكيين في شوارع المدينة وحول المباني الحساسة.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

Members of the National Guard check the identification of drivers wishing to enter a closed road at a security checkpoint near the White House in Washington, U.S., January 15, 2021. REUTERS/Erin Scott

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية أمس الجمعة، إغلاق منطقة “ناشيونال مول” والمعالم الأمريكية الشهيرة في واشنطن حتى 21  يناير على الأقل.

وقال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين “لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شاهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي”.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفا.

Members of the National Guard check the identification of drivers wishing to enter a closed road at a security checkpoint near the White House in Washington, U.S., January 15, 2021. REUTERS/Erin Scott
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