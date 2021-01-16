بينس يتعهد باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان الى بايدن

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، باحترام تاريخ البلاد وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد ثمانية أيام من حادث اقتحام مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.



وقال مايك بينس في أول ظهور له في مناسبة عامة منذ الهجوم على مبنى الكونغرس نحن ملتزمون بانتقال منظم للسلطة وتنصيب آمن،والشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك".

وأضاف " أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيؤديان اليمين يوم 20 يناير بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة".

وكان بنس واحداً من كبار المسؤولين الأميركيين الذين اضطروا للاختباء خلال هجوم الأسبوع الماضي.

ويعد بينس من أكثر المساعدين ولاء لترامب منذ وقت طويل، لكنه أثار غضب الرئيس عندما رفض منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن بالعدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي. وخلال هجوم الكابيتول، بحث بعض أنصار ترامب اغتيال بينس ووصفوه بالخائن.