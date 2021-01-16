الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عن عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأشهر القليلة المقبلة في حدث هو الأول منذ نحو 15 عاماً في محاولة لإنهاء انقسامات داخلية مضى عليها وقت طويل.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية(وفا)، ان الرئيس محمود عباس اصدر، مساء الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل..موضحة انه بموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وان يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالقرار..معربا في بيان عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية

ويأتي الاعلان عن اجراء انتخابات في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي فتح وحماس التي سارعت إلى الترحيب.