شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى 8.39 مليون في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 39ر8 مليون حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

واظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 208 آلاف و246 وفاة.

واشارت البيانات إلى تعافى 44ر7 مليون من كوفيد19- ، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

ومر نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.