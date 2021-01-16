شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يومَا من الزلازل .. قتلى ومفقودين تحت الأنقاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الفترة الأخيرة عدداً من الزلازل ، كان أكثرها تدميرا الزالزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وقتل 35 شخصا على الأقل وأصاب المئات .. وفيما يلي أبرز الزلازل التي وقعت في الأسابيع الماضية:

16 يناير 2021 : زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب محافظة "هرمزكان" جنوب إيران

16 يناير 2021 : زلزال جديد بقوته 5 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

16 يناير 2021 : زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جواتيمالا

12 يناير 2021 : زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان

9 يناير 2021 .. زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

29 ديسمبر : زلزال يضرب كرواتيا بقوة 6.2 درجات

27 ديسمبر : زلزال قوي يهز شرقي تركيا.. "على عمق كيلومترين"

25 دسمير 2020 : زلزال بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين

21 ديسمبر : زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب غرب الكويت

18 ديسمبر 2020 .. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة توشيما اليابانية