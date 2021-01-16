انت الان تتابع خبر الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور... تعرفوا الى أحداث تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1920 - عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم. 1943 - الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية. 1979 - شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران. 1991 - إنتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن الدولي للعراق لسحب قواته من الكويت. 1992 - محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر. 2001 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا. 2014 - انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

