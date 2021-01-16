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الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور... تعرفوا الى أحداث تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1920 - عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.

1943 - الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.

1979 - شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.

1991 - إنتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن الدولي للعراق لسحب قواته من الكويت.

1992 - محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.

2001 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.

2014 - انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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