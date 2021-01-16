علاء محيسن يقود الكهرباء للفوز على نفط ميسان في ممتاز الكرة

ويدين الكهرباء في فوزه الى مهاجمه علاء محيسن، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية، ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة حسنت موقفه في ترتيب اندية الدوري الممتاز.

الكهرباء ارتقى بهذا الفوز الى المركز الثامن برصيد 18 نقطة ، بينما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 21 في المركز السادس.

