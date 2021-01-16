انت الان تتابع خبر لاشيت يعزز موقعه كمرشح أوفر حظا عن المحافظين لمنصب مستشار المانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدلى أغلبية أعضاء الحزب، في مؤتمره العام المنعقد بصورة افتراضية، بأصواتهم لصالح الوسطي لاشيت (59 عاما)، على حساب منافسه في الجولة الثانية من انتخابات زعيم الحزب، المحافظ فريدريخ ميرز.

وشكليا، ستنتهي عملية انتخاب زعيم الحزب بعد احتساب الأصوات التي تم الإدلاء عبر البريد.



وعزز لاشيت بهذا الانتصار مواقعه كمرشح أوفر حظا عن تحالف المحافظين لمنصب مستشار الدولة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في سبتمبر القادم.

وسبق أن أعلنت المستشارة الحالية ميركل التي تقود البلاد منذ أكثر من 15 سنة، في عام 2018 أنها لن تترشح للانتخابات القادمة وستستقيل من رئاسة حزبها.

وأعلنت خليفة ميركل في رئاسة الحزب، وزيرة الدفاع الحالية أنغريت كرامب كارينباور، في فبراير العام الماضي أنها ستتخلى عن زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولن تترشح لمنصب المستشار.

