السعودية: سنعيد فتح سفارتنا في قطر خلال أيام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن المملكة تنوي إعادة فتح سفارتها في قطر في الأيام القليلة القادمة.

وأعرب بن فرحان، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عن عزم السعودية على "استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر".

وأكد أن إعادة فتح سفارة الرياض في الدوحة ستأتي "بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام"، موضحا أن ذلك مجرد مسألة لوجيستية.

وأبدى الوزير السعودي قناعته بأن "بيان العلا" الذي توجت بتبنيه القمة الخليجية التي استضافتها المملكة في الخامس من يناير الجاري سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي.