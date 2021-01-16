شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة من البرلمان: نستهدف الوصول إلى 120 محطة للرصد البيئى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك خطة فاعلة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على تلوث الهواء، مشيرة إلى وجود مخطط للوصول إلى 120 محطة للرصد البيئى قريبًا.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام الدين عوض الله، أن أتفاقية التعاون مع البنك الدولى الذى وافق على تمويل مصر بمبلغ 750 ألف دولار منحة ستكون مخصصة لشراء الأجهزة الخاصة بقياس نسبة التلوث والتدريب.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن محطات الرصد البيئى ستكون موزعة فى المحافظات ولن تكون داخل القاهرة الكبرى فقط، ومن المناطق المستهدفة الساحل الشمالى والبحر الأحمر، والتى ستشهد إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.

وأوضحت فؤاد، أن زيادة نسبة التلوث تأتيمن عوادم السيارات والمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة حل هذه المشكلة.

ونوهت الوزيرة، إلى أنه سيتم عمل مجمع متكامل لجميع المخلفات على مساحة 1200 فدان، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المصانع لتدوير المخلفات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة حسام عوض الله على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 724 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحى وصحة البيئية لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.