شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب يدعو وزير النقل لاجتماع: تحديث المترو من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب 2021، أن مشروع تحديث مترو الانفاق من المشروعات القومية وبرامج الحماية للمواطنين، مشددا على حرص اللجنة التعاون من أجل تطويره بما يحقق صالح المواطن.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحه (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة (المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

كما وجه عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده فى المشروعات القومية وإنجازاته فى كافة المجالات منذ توليه المسؤولية.

ودعا علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وزير النقل للحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنة لاطلاع اللجنة على جميع المشاريع التى تنفذ الآن وتم تنفيذها بناء على اتفاقيات تم الموافقة عليها بمعرفة لجنه النقل والمواصلات خلال الفصل التشريعى الماضي.

وفى ختام كلمته قدم عابد الشكر لرؤساء اللجنة السابقين على جهودهم فى وإنجازاتهم فى لجنة النقل والمواصلات.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية فى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (المستفيدين) فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.