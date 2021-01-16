شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 10 معلومات عن يحيى موسى مؤسس "حسم" الإرهابية بقوائم الإرهاب بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تشديد العقوبات على تنظيم "حركة سواعد مصر" أو "حسم"، وإدراج اثنين من قيادتها على قائمة الإرهاب، وهما شخصيتين مرتبطتين بتنظيم "حسم"، وهما علاء السماحى، مؤسس حركة "حسم"، وقيادى آخر فى الحركة يدعى يحيى موسى، فى السطور التالية.

نرصد أخطر 10 معلومات عن يحيى موسى: 1 - يحيى موسى طبيب مصرى تدرج فى صفوف جماعة الإخوان حتى وصل لعضو مكتب الإرشاد.

2 -عقب وصول الإخوان إلى حكم مصر فى العام 2012 عين متحدثا رسميا باسم وزارة الصحة.

3 -عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس من العام 2013 فر إلى تركيا فى سبتمبر من نفس العام.

4 -شارك فى التخطيط لعملية اغتيال النائب العام، هشام بركات ومحاولة اغتيال مفتى مصر السابق على جمعة.

5 -إدراج على قوائم الإرهاب فى مصر بعد الحكم عليه بالمؤبد فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته 14 يونيو 2020.

6 -يُعد يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول إدارة الكيان المسلح فى الجماعة الإرهابية، ومطلوب لدى الإنتربول، حيث أنه محكوم عليه فى العديد من القضايا الإرهابية.

7 -متورط بشكل رئيسى فى استهداف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية عن طريق إعداد الانتحارى محمود شفيق، فضلًا عن الإشراف على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، ليكون السبب فى سقوط العشرات من الضحايا فى الحوادث الإرهابية الثلاثة.

8 -نسق مع عناصر حركة إرهابية من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية.

9-عمل على اعداد العناصر الإرهابية نفسيًا وعسكريًا لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصاديًا، يتلقى تمويلا مفتوحا من اجل تنفيذ العمليات الإرهابية

10 يتحرك يحيى موسى ما بين أنقرة واسطنبول بعد هروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان فى مصر، حيث أنه مطلوب فى العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة.