شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع "تضامن النواب" لمناقشة قانون تكريم شهداء ومصابى عمليات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الاسبوع الماضى واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، أن مناقشة مشروع القانون تأتى لاسيما وطلب رئيس مجلس الوزراء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق.

وأضاف القصبى أنه تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التى كانت موجودة فى المؤسسة التشريعية.