شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على 5 اتفاقيات تعاون دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في أول اجتماع لها في دور الانعقاد، اليوم السبت ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،على 5 اتفاقيات دولية ، وشملت هذه القرارات التى تم عرضها فى الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

وشملت الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة الموقع بتاريخ 2020/6/29 ، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الاوربى لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو الانفاق بمبلغ 3 مليون يورو الموقعة بتاريخ 2020/10/21 ، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل افرقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6 ، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26 ، والاتفاقية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8.



يذكر أن الاجتماع عقد بحضور هيئة مكتب اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيسا والنائب إبهاب الطماوي، وكيلا والنائب ياسر عبد الجواد وكيلا ثانيا والنائب علي بدر أمين سر.

