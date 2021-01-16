التخطيط تعتمد 78.7 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اعتمدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.

وأوضحت السعيد، في بيان اليوم السبت، أن تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت حوالي 236.2 مليون جنيه مقسمة على ثلاث دفعات حيث تمت الموافقة على الدفعتين الأولي والثانية خلال العام 2020.

وتابعت السعيد أن مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف المشروع تنمية منطقة غرب الأسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.

وأشارت السعيد، إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد على ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهدها وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية.

وتشهد بحيرة مريوط أعمال تطويرية لتعميق ورفع منسوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، ووصل حجم المياه في البحيرة إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع.