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بالجهود الذاتية.. تركيب شبكة أكسجين في مستشفى حميات دسوق- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تستكمل مستشفى حميات دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال تركيب شبكة الأكسجين، بعد نجاح مبادرة شبابية جرى إطلاقها مؤخرًا، لجمع تبرعات للمساهمة في علاج مصابي المستجد.

وأكد مصطفى حمزة، عضو المبادرة، أنه بعد المشكلة التي طرأت مؤخرًا بسبب نقص أسطوانات الأكسجين في الأسواق لبيعها في السوق السوداء، جرى إطلاق مبادرة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفت يوسف شرابي، عضو المبادرة، إلى أنه وفقًا لما شهدته مدينة دسوق، بخصوص اسطوانات الأكسجين في الفترة الأخيرة، جرى رصد قيمة تكاليف إنشاء شبكة الأكسجين بمستشفى حميات دسوق، وتبين أنها تبلغ 210 الف جنيه، فجرى جمعها من خلال فاعلي الخير، في إطار المشاركة الاجتماعية للمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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