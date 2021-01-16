بنك CIB يخفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قرر البنك التجاري الدولي (CIB) خفض الفائدة 1% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت سواء لدورية صرف العائد الشهري أو الربع سنوي مع عودة دورية صرف العائد النصف سنوي مجددا بداية من يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما أعلنه البنك على موقعه الإلكتروني اليوم السبت تراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية بين 9.5% سنويا بدلا من 10.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و9.75% بدلا من 10.75% سنويا للعائد نصف سنوي، فيما قرر عودة دورية صرف العائد نصف سنوي عند 10% بعد إيقافها على مدار الشهادة السابقة.

وقرار البنك التجاري الدولي بخفض الفائدة جاء بعد دراسة اتجاهات البنوك في إعادة هيكلة تسعير الشهادات وخفضها على مستوى الجهاز المصرفي بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية في البنك المركزي وتراجع معدلات التضخم.

ويسمح البنك ببيع الشهادة للعملاء من أول ألف جنيه ومضاعفاته، واختيار دورية العائد حسب رغبة العميل، كما يتيح كسر الشهادة بشرط بعد مرور 6 شهور من تاريخ شرائها.

ويلزم البنك على غرار باقي البنوك، العملاء الجدد بفتح حساب توفير أو جاري بهدف إيداع دورية العائد بشكل منتظم أو رد قيمة الشهادة عند تاريخ استحقاقها.

ويطبق قرار الخفض على الشهادة على المبيعات الجديدة من بداية غدا الأحد دون المساس بالعائد على الشهادات التي تم ربطها قبل الخفض حتى انتهاء آجال الشهادة.