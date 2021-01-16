صدام جديد بين ترامب والكونغرس

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أكملت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، خطط خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندي فقط، في أقل معدل للتواجد العسكري الأمريكي في تلك الدولة منذ عام 2001 ، حسب ما أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ .

وقالت الصحيفة: ”يأتي هذا الإجراء بالتنفيذ السريع لخفض القوات الأمريكية رغم منع الكونغرس لتلك الخطوة، والمستويات المتصاعدة من العنف في أفغانستان“.

ونقلت عن كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، قوله في بيان: ”تقترب الولايات المتحدة الآن من إنهاء عقدين من الحرب، واستقبال عملية السلام الأفغانية، لتحقيق التسوية السياسية والوقف المستمر والشامل لإطلاق النار“.

وأردفت: ”لكن على العكس من تصريحات ميلر، فإن العنف يتصاعد في العديد من المناطق بأفغانستان، ولم تسفر مباحثات السلام التي تجري في قطر عن تحقيق تقدم كبير منذ انطلاقها في سبتمبر الماضي“.

وتابعت: ”عارض نواب ديمقراطيون وجمهوريون خفض القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندي، وحظروا على البنتاغون استخدام أموال ميزانية هذا العام أو العام الماضي لتنفيذ هذا الإجراء، أدرج الكونغرس هذه المادة في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم إقراره في وقت سابق من الشهر الجاري“.

وأضافت: ”نصّ هذا البند على أن إدارة ترامب لا يمكنها الوصول إلى الأموال إلا من خلال تقديم تقييم لتأثير تخفيض القوات على مهمة مكافحة الإرهاب الجارية حاليا، أو من خلال تقديم إعفاء، مع تفسير مكتوب بأن هذه الخطوة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي“.

وأشارت إلى ”الصدام الجديد بين ترامب والكونغرس حول هذه المسألة، حيث ترتكز الأصوات المعارضة لخفض القوات الأمريكية في أفغانستان على مخاوف تخص عمليات مكافحة الإرهاب، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان العام الماضي“.

وأوضحت الصحيفة أن ”بعض النواب قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان عدد القوات الحالي، 2500 جندي، سيكون كافيا للقيام بعمليات مؤثرة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، في حين قال آخرون إن خفض القوات ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طالبان، والذي وضع شروطا مسبقة لاتخاذ تلك الخطوة“.