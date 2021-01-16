شركة “فايزر” تعلن عدم جاهزيتها لتسليم لقاح كورونا بالمواعيد المقررة

جدة - عبدالحي حسين - عبرت شركة “فايزر” الأمريكية عن عدم جاهزيتها لتسليم لقاح “فايزر ـ بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، للأوروبيين في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن إدخال تعديلات بعملية الإنتاج وتسريع وتيرته، قد يؤثر على مواعيد التسليم.

وأعلن مختبر “فايزر” الأمريكي، أمس الجمعة، أن تسليم جرعات اللقاح المقررة في نهاية ينايرالجاري، وبداية فبراير، سيتأخر لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المجموعة أنها “تبذل جهودا مضنية لتسليم جرعات أكثر مما كان مقررا هذا العام، وقد حددت لنفسها هدفا جديدا هو ملياري جرعة في العام 2021”.

وأكد مختبر فايزر أن تسليم جرعات اللقاح خلال الفترة المذكورة، سيتأخر لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة.

وتابعت المجموعة أن “التعديلات التي سيتم إدخالها” على هيكلية الإنتاج “تتطلب المصادقة على تدابير تنظيمية إضافية”، قد ينجم عنها “اضطراب في جدول مواعيد الطلبيات وتسليمها في مصنع بورز (في بلجيكا) في المستقبل القريب بما يتيح لنا زيادة حجم الإنتاج سريعا”.