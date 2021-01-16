إجهاض محاولة تهريب طنين و360 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالقصر الكبير

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الأمنية، أن عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير قد تمكنت ،بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة ، من إجهاض محاولة تهريب طنين و 360 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “السواكن”، التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة القصر الكبير، والتي مكنت من ضبط سيارتين إحداهما نفعية والأخرى خفيفة، وذلك بعد الاشتباه في تسخيرهما لأغراض تتعلق بمحاولة تهريب شحنات من المخدرات.

وأضاف أن إجراءات التفتيش المنجزة بداخل السيارتين المحجوزتين أسفرت عن العثور على ثلاثة أسلحة بيضاء و65 رزمة من المخدرات، والتي بلغ وزنها الإجمالي 2 طن و360 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.