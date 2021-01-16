طقس السبت.. استمرار برودة الطقس خلال الليل و الصباح مع تكون جليد محلي

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، استمرار برودة الطقس خلال الليل والصباح فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والهضاب العليا، وسيكون نسبيا باردا بالسهول الداخلية مع تكون جليد محلي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية، خلال الليل والصباح، فوق السهول والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي.

وستبقى الأجواء مستقرة ومشمسة على العموم بمجموع أنحاء المملكة، مع هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بزوابع رملية محلية.

و ستكون الرياح معتدلة القوة، حيث ستهب شمالية وأحيانا شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الغرب بمنطقة طنجة ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية و أحيانا شرقية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09- و04- درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03- و02 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، والجنوب الشرقي و السهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 02 و08 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 09 و14درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 01 و07 درجات بجبال الأطلس، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومناطق كل من السايس والغرب، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون مابين 17 و23 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الرباط، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.